◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子スロープスタイル 予選(大会10日目/現地15日)

日本代表からは女子ビッグエアでも奮闘した村瀬心椛選手、岩渕麗楽選手、深田茉莉選手、鈴木萌々選手の4人が出場しました。

1回目は、女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬選手が完璧な滑りで84.93の高得点。全体トップに立ちます。岩渕選手は後半で立て直し73.65点で4位。深田選手もノーミスの演技で71.03点を記録し7位につけました。

そして鈴木選手は第一セクションのレールで転倒。それでもその後はミスなく滑り終え、44.08点で16位となり、2回目で予選通過の12位以上を目指します。

2回目の村瀬選手はジャンプの着地で手をつくなど得点を伸ばせず。その後、2位だったゾイ・サドフスキシノット選手が88.08点を記録し上回られますが、決勝での表彰台へ向け期待できる全体2位通過となりました。

1回目で4位の岩渕選手は、攻めの姿勢を見せしっかり完走。それでもレールセクションで落下が早まり、ジャンプの着地で手をつくなど細かいミスもあり得点を伸ばせず。4位通過で決勝でメダルを目指します。

深田選手も2回目でさらに高得点を狙い、果敢にジャンプで攻めます。しかし惜しくも着地でミス。得点を伸ばせませんでしたが、7位で予選通過を果たしています。

一方、鈴木選手は2回目のランでは転倒なく滑りきりますが、途中でバランスを崩す場面もあり得点が伸びず53.50点。18位で終え、予選敗退となりました。

▽予選結果1.ゾイ・サドフスキシノット(ニュージーランド) 88.08点2.村瀬心椛 84.93点3.ユ・スンウン(韓国) 76.80点4.岩渕麗楽 73.65点7.深田茉莉 71.03点18.鈴木萌々 53.50点