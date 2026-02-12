15日、愛知県名古屋市にあるIGアリーナで開催された「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」で、NTTドコモがミリ波をアピールし、さらには新世代の通信技術「IOWN（アイオン）」による新たなエンタメ体験を披露した。

6時間におよぶイベントのなかでは、人気グループであるME:I（ミーアイ）がミリ波をアピールしたほか、FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）、そして別会場である横浜にいたCANDY TUNE（キャンディチューン）らが先端技術を活用したパフォーマンスを見せた。

IOWNで横浜と名古屋をつなぐ

NTTが開発、普及を進める「IOWN」は、消費電力の大幅な削減、超大容量通信、そして超低遅延という3つの特徴を備える。

今回のイベントでは、「TOKYO GIRLS MUSIC FES. 2026 by TGC」が開催されていた横浜BUNTAIとIGアリーナをIOWN回線で接続。遅延（ディレイ）を2～3ms（ミリ秒）に抑えた。

そんな環境が整ったIGアリーナには、FRUITS ZIPPERが登場。さらに、横浜側にはCANDY TUNEが参加しており、2組がIOWNで繋がったまま、会話に加えて、「倍々FIGHT」などの楽曲を披露。トークはもちろん、歌うなかでの振り付けもズレをまったく感じさせず、横浜と名古屋という距離を感じさせないステージを見せた。

2組のトークでは、双方の会場の観客によるコール＆レスポンスもズレや遅れがなく、IOWNをエンタメに活用する好例となった。

ステージに立つFRUITS ZIPPERが、横浜のCANDY TUNEが映るディスプレイを挟むように左右二手に分かれて、同じ空間にいるかのようなパフォーマンス

ME:Iメンバーが「ミリ波教室」

[Galaxywith ME:I」と題したステージでは、ME:Iが「Galaxy」スマホをテーマにした衣装（ギャラクシーシリーズ）を身にまとい、手にはGalaxyシリーズのスマートフォンを持って登場。

NTTドコモのスマートフォンのなかで、最も多くミリ波対応機種がラインアップされてきたGalaxyシリーズということで、ランウェイからステージに戻ったME:Iの面々は「ミリ波講座」をスタート。メンバーのうち、TSUZUMI（ツヅミ）とRINON（リノン）が、ツヅミの“ミ”と、リノンの“リ”から先生役となった。

その後、ME:Iは、Galaxyとのタイアップ曲を初披露。メンバーが持つGalaxy S25 Ultraでそれぞれ動画を撮り、歌い終わった後、すぐに観客が視聴できるようにしていた。

Leminoで独占ライブ配信も

タイアップ曲の振り付けには、スマホのアンテナからアイデアを得たパートも

IGアリーナのミリ波環境

2025年に竣工したIGアリーナ内部では、携帯電話各社の通信設備が共用、いわゆるインフラシェアリングで構築されている。

その一方で、IGアリーナの株主の1社でもあるNTTドコモは、独自設備でミリ波環境を整備。メインアリーナには6カ所のミリ波アンテナが設置されているほか、エントランスに2カ所、2階のdカード ラウンジに7カ所、コンコースに9カ所、3階のスイートルームに7カ所のミリ波アンテナが用意されている。下りの通信速度で4Gbpsを記録したとのことで、担当者は、自身の知る限りと前置きした上で「理論値は下り最大6.6Gbps。実測で4Gbpsは国内最速では」と語っていた。

ドコモブースも

会場内には、ミリ波をアピールするGalaxyブースも用意されており、ミリ波対応スマホと非対応スマホでME:Iの動画をダウンロードすることで、速度の違いをアピール。体験した人には、カプセルトイ形式で記念品がプレゼントされていた。

Galaxyブース

ミリ波対応機種と非対応機種でダウンロード速度の違いを実感できるコーナーも

カプセルトイ形式で記念品を貰えるように

4種類用意されていた