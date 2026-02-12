【エミュレータ】 2月16日 発売 価格：6,820円

コトブキヤは、プラモデル「エミュレータ」を2月16日に発売する。価格は6,820円。

本商品は「無限邂逅メガロマリア」より謎めいたアナザー「エミュレータ」をプラモデル化したもの。身体的にはアナザーでありながら、トリガーの姿を模倣した独特の雰囲気を放つキャラクターとなっている。

女性型アナザーを生身のキャラと組み合わせやすくするために開発された拡張スキンパーツをさらにアップデートした「拡張スキンパーツ改」を実装し、ベースキットは「プリンシパル」だが、関節部や外装部など全身の約50％をスキンパーツに変更している。

色白のスキンカラーCを採用し、肩甲骨のジョイントパーツは装甲のディテールがないタイプも付属する。

フェイスパーツは塗装済み眼球可動フェイスで、表情パーツにはタンポ印刷、眼球にはUVプリントを施すことで組み立てるだけでもイメージに近い仕上がりになる。また、付属の治具を使って視線の向きを変更することができる。

ヘアスタイルには創彩少女庭園アレンジウィッグ「姫カットポニーテール」の別カラーが採用されている。武装としてオリジナルカラーのサムライマスターソードが付属する。

「エミュレータ」

サイズ：全高 約160mm

仕様/素材：PS・PE・ABS・POM・PVC

【付属品】

・エミュレータ本体×1

・ネイキッドフェイス×1

・手首パーツ7種×1（左右分）

・三連リストジョイント＆リストアーマー×1（左右分）

・フライングベース対応3mm穴あり腰装甲パーツ×1

・臀部一体型装甲パーツ×1

・肩甲骨ジョイントパーツ（装甲ディテールなし）×1 （左右分）

・サムライマスターソード×1

(C) KOTOBUKIYA

※発売日は流通により前後する場合があります。