◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日 スノーボード 女子スロープスタイル予選（2026年2月15日 リビーニョ・スノーパーク）

悪天候の予報により一日前倒しとなったスロープスタイル（SS）女子の予選が行われ、9日のビッグエア（BA）で金メダルを獲得した村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）が2位で17日の決勝へ進出した。

村瀬は試技1回目の第4セクションではフロントサイド・ダブルコーク（DC）900で9.05点、最終第6セクションではバックサイド1080で9.20点を叩き出し、計84.93点でいきなりトップに。2回目はトリプルコーク（TC）1260の着地で失敗して2位に後退も、2冠へ期待を抱かせる内容となった。

BAで11位だった岩渕麗楽（24＝バートン）は1回目にフロントサイド・ダブルアンダーフリップ900などで73.65点をマークし、4位発進。2回目は最後にトリックの難度を上げて手をついたものの、4位で決勝へ進んだ。

BA9位の深田茉莉（19＝ヤマゼン）は1回目にスイッチバックサイド900をミュートグラブで決め、71.03点で7位。2回目は第5セクションで尻もちをついて伸ばせなかったが、7位で予選通過を果たした。

BAで6位だった鈴木萌々（18＝キララクエスト）は1回目に最初の着地で失敗して44.08点の16位と出遅れ。2回目も53.50点止まりで、18位で予選敗退となった。

スロープスタイルはコースに設置されたジブ（レール、ボックス）やキッカー（ジャンプ台）を滑り降り、トリック（技）難度や完成度などを競う種目。予選には30人が出場して2本ずつ滑走し、ベストスコアの上位12人が決勝に出場する。決勝は3本ずつ滑走し、ベストスコアで順位を決定する。