プロ・リーグ 25/26の第25節 セルクル・ブリュージュとクラブ・ブリュージュの試合が、2月15日21:30にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。

セルクル・ブリュージュはスティーブ・ヌゴウラ（FW）、ピーター・ゲルケンス（MF）、エダン・ディオプ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクラブ・ブリュージュはママドゥ・ディアコン（FW）、ニコロ・トレソルディ（FW）、カルロス・ボルジェス（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

51分に試合が動く。クラブ・ブリュージュのカイリアニ・サブ（DF）のアシストからニコロ・トレソルディ（FW）がゴールを決めてクラブ・ブリュージュが先制。

さらに54分クラブ・ブリュージュが追加点。ママドゥ・ディアコン（FW）のアシストからカルロス・ボルジェス（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

61分、クラブ・ブリュージュが選手交代を行う。ママドゥ・ディアコン（FW）からクリストス・ツォリス（FW）に交代した。

63分、セルクル・ブリュージュは同時に2人を交代。ハネス・ファンデルブリュッゲン（MF）、エダン・ディオプ（MF）に代わりマカヤ・ディアビ（MF）、ダンテ・バンザイル（FW）がピッチに入る。

67分、クラブ・ブリュージュは同時に2人を交代。ニコロ・トレソルディ（FW）、カルロス・ボルジェス（FW）に代わりロメオ・フェルマント（FW）、シャンドレ・キャンベル（FW）がピッチに入る。

71分、セルクル・ブリュージュのスティーブ・ヌゴウラ（FW）のアシストからフラビオ・ナジーニョ（DF）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

その後もセルクル・ブリュージュの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、クラブ・ブリュージュが1-2で勝利した。

なお、セルクル・ブリュージュは62分にローレンス・アジェクム（MF）に、またクラブ・ブリュージュは48分にジョアカン・セイ（DF）、77分にカイリアニ・サブ（DF）、90+3分にブランドン・メシェル（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-15 23:40:36 更新