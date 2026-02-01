ラ・リーガ 25/26の第24節 レアル・オビエドとビルバオの試合が、2月15日22:00にカルロス・タルティエレにて行われた。

レアル・オビエドはフェデリコ・ビニャス（FW）、アルバート・レイナ（FW）、イリヤス・チャイラ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビルバオはゴルカ・グルセタ（FW）、イニャキ・ウィリアムス（FW）、オイアン・サンセト（MF）らが先発に名を連ねた。

30分に試合が動く。レアル・オビエドのフェデリコ・ビニャス（FW）のアシストからイリヤス・チャイラ（FW）がゴールを決めてレアル・オビエドが先制。

ここで前半が終了。1-0とレアル・オビエドがリードしてハーフタイムを迎えた。

ビルバオは後半の頭から選手交代。ニコ・セラーノ（FW）からロベルト・ナバーロ（FW）に交代した。

57分、レアル・オビエドが選手交代を行う。ハイセム・ハッサン（FW）からthiago cruz fernandez（FW）に交代した。

その直後の58分ビルバオが同点に追いつく。ユーリ・ベルチチェ（DF）のアシストからミケル・ハウレギサール（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

62分、ビルバオが選手交代を行う。ミケル・ハウレギサール（MF）からアレハンドロ・レゴ（MF）に交代した。

65分、レアル・オビエドは同時に2人を交代。クワシ・シボ（MF）、アルバート・レイナ（FW）に代わりサンティ・カソルラ（MF）、ニコラス・フォンセカ（MF）がピッチに入る。

66分、ビルバオは同時に2人を交代。アンドニ・ゴロサベル（DF）、イニゴ・ルイス・デ ガラレタ（MF）に代わりヘスス・アレソ（DF）、ミケル・ベスガ（MF）がピッチに入る。

71分ビルバオが逆転。オイアン・サンセト（MF）がPKを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ビルバオが1-2で勝利した。

なお、レアル・オビエドは39分にサンティアゴ・コロンバト（MF）、70分にthiago cruz fernandez（FW）に、またビルバオは26分にイニゴ・ルイス・デ ガラレタ（MF）、68分にゴルカ・グルセタ（FW）、87分にアレハンドロ・レゴ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-16 00:00:13 更新