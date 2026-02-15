この記事をまとめると ■ジャガーXJの新世代デザインとして生み出された「ケンジントン」は不採用となった ■そのデザインは韓国の大宇から「レガンザ」として市販化された ■さらに初代アリストとの類似も議論を呼ぶ存在となった

幻となったジウジアーロデザインのジャガー案

ワンソフト・マルチユース、平たくいえば一石二鳥ということになりますが、ジョルジェット・ジウジアーロほど要領よく二鳥を、いや三鳥を得たデザイナーはいません。なにしろ、ジャガーに提案したプロポーザルがボツになったとみたら、韓国の大宇に提案し、見事採用を勝ち取ったばかりか、そもそもはレクサス向けのデザイン案だったというね（笑）。もっとも、カロッツェリア界隈では表面化しづらいだけで、じつはあるあるストーリーだったりするようです。

ジウジアーロがジャガーの要請で新世代XJのスタイリングをしはじめたのは、1980年代も終わりかけたころのこと。それまでのジャガーXJといえば、空力やら板金工の手間暇などお構いなしの「伝統的」モデルでした。が、ライバル他社がこぞってモダンで効率的、しかもスタイリッシュなクルマをリリースしはじめたころですから、さすがに焦らないわけがありません。そこで、ジウジアーロに「XJの伝統を引き継ぐジャガーらしいスタイリング」を注文したのです。

ジウジアーロの仕事に詳しい史家によると、当時としては破格の契約金が支払われたとのこと。もちろん、腕によりをかけて張り切ったジウジアーロは「歴史的な規範から解放されたXJ」というコンセプトを掲げたといいます。これは、従来の3ボックスセダンからの脱却を目指したもので、ジャガー社内ではやろうとしても「伝統」が邪魔をして、なかなかチャレンジできなかったといいます。

こうして、1990年にジウジアーロはコンセプトカー「ジャガー・ケンジントン」を完成させました。ジャガー伝統のルーツを再構築するために、フロントエンドは4つのランプを廃し（ほかのジャガーモデルに似たスロット型グリルはアイデンティティとしてキープ）、リヤスタイルはこれまでのXJのボートテールを再考したほか、デッキを大幅に短縮しつつ、フェンダー間の距離を短縮。流れるようなルーフラインに加え、楕円形のウインドウガラスはマイルドでありつつ、ケンジントンをはっきりと高級車に仕立て上げたのでした。

ボツになった名作デザインは消えなかった

ところが、ジャガーはこの「まろやかXJ」に対してイエスとはいわず、ジウジアーロにケンジントンの権利を突き返してしまいました。1990年は折しもフォードがジャガーを買収したタイミングということもあり、アメリカの意見も反映されたのかもしれません。実際、フォード傘下でフルモデルチェンジしたXJ（X300）はキープコンセプトを絵に描いたようなモデルでしたからね。で、自らケンジントンを売らねば元も子もないジウジアーロは韓国の大宇に提案したところ、これが上手く食いついてくれたのです。

ちょうど大宇はミドルクラスセダンの新型モデルを作ろうとしていたところで、ケンジントンは「レガンザ」に名を変え、韓国で生産されることになったのでした。無論、ジャガーに寄せていたデザイン、フロントマスクやリヤスタイルは大宇向けに修正され、インテリアもクラスに見合ったデザインに変更されています。それでも、ゆるやかな弧を描くルーフラインや、サイドウインドウはみまごうことなくケンジントン（笑）。これがウケたのか、1990年代末の韓国内でもそこそこのヒット作となった模様。

さらに、ケンジントンやレガンザをしげしげ見ていると、なにやら思い出すのは初代アリスト（レクサスGS300）ソックリじゃないかと。ご承知のとおり、アリストはジウジアーロの作品ですが、いくらなんでも似すぎじゃないの！ といいたくなるのもごもっとも。イタルデザインのいい訳というかステートメントでは「アリストは1988年から手がけており、ケンジントンと重複する時期もあったが、あくまでトヨタ向けの独立デザインである」とのこと。これにはトヨタも呆れたのか、2代目アリストからは社内デザインを採用。とはいえ、初代の人気は非常に高かったことから、キープコンセプトなスタイルとなりました。

人気カロッツェリアのイタルデザイン、ジウジアーロとはいえ、これらの錯綜した流れにはちょっと眉をひそめたくなるもの。それだけ、デザイン界隈のビジネスは難しいということにほかなりませんね。