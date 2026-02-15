

BE:FIRST

2026年、デビュー5周年を迎える6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」が5月6日に発売されることが決定した。

国内4大ドームツアー、アメリカ・アジア・ヨーロッパの全12都市を回る自身初のワールドツアーを経て、全10都市を回る全国ファンミーティングアリーナツアーを完走したBE:FIRST。2026年5月に開催予定のスタジアムライブはチケット一般発売からわずか3分で完売するほか、ベストアルバム「BE:ST」のリリースや2025年4月リリースの「夢中」が自身最速でストリーミング再生2億回を突破するなど、注目が集まるBE:FIRSTだが、デビュー5周年の幕開けとなるニューシングルのタイトルは「BE:FIRST ALL DAY」だ。

2021年11月のデビュー以来、常に高みを目指して走り続けてきたBE:FIRST。本作「BE:FIRST ALL DAY」は「BE:FIRST 5th Anniversary」の幕開けを飾る第1弾シングルであり、これまでの研鑽を経て勝ち取った栄光を胸に「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言する、まさに彼らの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバーだ。

制作はロサンゼルスでのコライトキャンプにて実施。グラミー賞ノミネート経験を持ち「Secret Garden」以来2度目の参加となるDavid Arkwrightを筆頭に、「Boom Boom Back」を手がけたWill Jay、そしてプロデューサーのGrant Boutinを迎えた、世界基準の布陣による意欲作に仕上がっている。

収録内容も合わせて発表され、表題曲「BE:FIRST ALL DAY」、ファミリーマートクリスマスタイアップソングとして話題を呼んだパーティーソング「街灯」、ファンミーティングツアーで一足先に披露されたメンバーMANATOのソロ曲「Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜」、さらに新曲1曲を含む全4曲を収録。LIVE盤には2025年9月に開催された「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」のBE:FIRSTのステージを完全収録。MV盤には「BE:FIRST ALL DAY」「街灯」のMusic VideoとBehind The Scenes映像を収録。BMSG MUSIC SHOP限定盤には、LIVE盤・MV盤に加え、ジャケット写真撮影時のメイキング映像も収録された豪華な内容となっている。

本日公開された新ビジュアルのコンセプトは、新しい歴史の始まりを予感させる「あけぼの」。誰も真似できない、誰も予想できない。さらなる高みを目指す覚悟を決めたBE:FIRSTの背後で、昇り始めた太陽が「BE:FIRST 5th Anniversary」の幕開けを告げる。

ニューシングル「BE:FIRST ALL DAY」の予約は2月17日12時00分から開始となる。

SOTAコメント

「BE:FIRST 5th Anniversary」の始まりにふさわしい、気合を入れた久しぶりのHIPHOPチューンになっています！

踊れる曲を持ってきましたので、BESTYと一緒に盛り上げていけるように色々準備していきます！

是非お楽しみに！BE:FIRST SOTA