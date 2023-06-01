アニメ化で話題！『ヤニねこ』最新話のページ公開
漫画『ヤニねこ』が、16日発売の連載誌『ヤングマガジン』の巻頭カラーに登場した。テレビアニメが7月に放送されることを記念し、あわせて収録ページが公開された。
【画像】見にくい（笑）『ヤニねこ』最新話のページ
同作は、『ヤングマガジン』にて連載中で、ねこがヤニ吸う日々を描いた物語。ヤニねこは、とにかくタバコが大好きなクズ獣人。倫理観や清潔感がちょっと足りておらず、窓から吸い殻を捨てたり、人に唾を垂らしたり、やっちゃいけないこともする。お節介な妹ねこや友達のヤクねこに囲まれて、毎日毎日プカプカ吸って生きる業＜カルマ＞が詰まったストーリー。
7月よりテレビアニメの放送がスタート。ヤニねこ役は夏吉ゆうこが担当し、ティザービジュアル＆PVが公開中。
【画像】見にくい（笑）『ヤニねこ』最新話のページ
同作は、『ヤングマガジン』にて連載中で、ねこがヤニ吸う日々を描いた物語。ヤニねこは、とにかくタバコが大好きなクズ獣人。倫理観や清潔感がちょっと足りておらず、窓から吸い殻を捨てたり、人に唾を垂らしたり、やっちゃいけないこともする。お節介な妹ねこや友達のヤクねこに囲まれて、毎日毎日プカプカ吸って生きる業＜カルマ＞が詰まったストーリー。
7月よりテレビアニメの放送がスタート。ヤニねこ役は夏吉ゆうこが担当し、ティザービジュアル＆PVが公開中。