¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é£±¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¤Ï³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¢¥É¥é£²¡¦ÅÄÏÂÎ÷¤Ï¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°ÂçÁ°¿Ê¡¡µÜËÜÏÂÃÎ»á¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¡Ú¥¥ã¥ó¥×ÊóÃÎ¡Û
¡¡¡ÖÊóÃÎ¥×¥íÌîµå¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬£±£µÆü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£åÆ°²è¤ò¿·¤¿¤ËÇÛ¿®¡£º£µ¨½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ÅçÀï¡ÊÆáÇÆ¡Ë¤ò¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÉ¾ÏÀ²È¡¦µÜËÜÏÂÃÎ»á¤¬¥É¥é¡¦£±¤ÎÃÝ´ÝÏÂ¹¬¡¢¥É¥é£²¡¦ÅÄÏÂÎ÷¤ÎÅêµå¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡µÜËÜ»á¤Ï£²²ó£°Éõ¤ÎÃÝ´Ý¤Ï¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·³«Ëë¥í¡¼¥Æ¤ØÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡££¸²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ÅÄÏÂ¤ÎÊõÅá¡¦¥·¥ó¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£±·³¤ÎÉñÂæ¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°Æþ¤ê¤Ø
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤â£´ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿ÀÐÄÍ¤ÏÌ¤Íè¤ÎÂçË¤¸õÊä¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£