¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼µÈ²¬¡¡£¸²óÌÜ¤Î£Ò¡Ý£±·è¾¡¿Ê½Ð¤â¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡×¤ÎÍýÍ³¤òÊ¬ÀÏ
¡¡¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼µÈ²¬¤¬£±£µÆüÊüÁ÷¤Î£Á£Â£Ã¥é¥¸¥ª¡Ö¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¤ÎÊ¹¤±¤ÐÌµºá¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å£±£°»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢£Ò¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥Ô¥ó·Ý¿ÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡Ö£Ò¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£¶¡×¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô¤¬È¯É½¡£¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼¤ÏÂç²ñ»Ë¾å½é¤Î£¸²óÌÜ¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡»öÁ°¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡Ö£³Ç¯´Ö¤Û¤É£Ò¡Ý£±Â¦¤«¤é·ÝÎòÀ©¸Â¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÄù¤á½Ð¤µ¤ì¤¿»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò½ü¤¤¤Æ¤Ï£·²óÏ¢Â³¡Ê·è¾¡¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£Ã¯¤è¤ê¤â½Ð¤Æ¤¤¤ÆÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤ÉÔÌ¾ÍÀ¤â°ì±þ¡¢µÏ¿¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«µÔÅª¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ê°ìÈÌ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï¡Ë·è¾¡¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢³ä¤È¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¦¥±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤Þ¤¿¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¤¤¤Ä¾¡¤Ä¤ó¤À¡£¤¤¤¤²Ã¸º¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¡Ù¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜÀþ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤¹°ìÊý¤Ç¡Ö¡ÊÇÔÂà¤¹¤ë¡Ë´·¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¢ÀµÄ¾¡£¤¢¤ó¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤ÎÌÏÍÍ¤Ï£³·î£²£±Æü¸á¸å£¶»þ£³£°Ê¬¤«¤é´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎóÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£