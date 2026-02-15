フィギュア男子の奇跡、団体のあり方見直す必要も…マリニンは１週間で４回出場

荒川静香の目

ミラノ・コルティナオリンピックで１３日に行われた男子フリー。

金メダルはイリア・マリニン（米）か鍵山優真（オリエンタルバイオ）か、と注目が集まる中、予定よりも難易度を上げて攻めの構成を成功させたミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が逆転。改めて五輪とは奇跡が起こる場であり、同時に難しさを感じる展開だった。

鍵山はショートプログラム（ＳＰ）、フリーともにスピンとステップで最高レベルを獲得し、確かな技術が光った。今季初めて４回転フリップを入れたのは、必要な挑戦だった。マリニンという圧倒的な存在に対し、シーズン当初から五輪で組み込む準備を進め、転倒したが体をしっかり締めてジャンプを形にした。その後も丁寧に技を積み重ね、曲との調和も大切に滑り切った。

マリニンはクワッドアクセル（４回転半ジャンプ）を含む７本の４回転で挑む選択をし、準備は整っていたように見えた。４回転ジャンプを畳み掛ける異次元の構成ゆえに、ミスで焦りが生まれると立て直しがきかなかった。

２０２２年北京大会金メダルのネーサン・チェン（米）も初五輪だった１８年平昌（ピョンチャン）大会では五輪の特殊な状況にのまれた。マリニンは世界選手権を連覇し、年齢的にも良いタイミングで迎えた大会で、偉業を達成する大きな期待を背負った。男子は団体から個人戦まで中１日で、団体にフル出場したマリニンは１週間で４回戦う日程になった。特殊な重圧で戦う難しさを考慮し、日程を含め、団体のあり方も検討する機会だろう。（トリノ五輪金メダリスト）