◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽カーリング（１５日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリング女子の１次リーグ（Ｌ）で、世界ランキング５位の日本代表フォルティウスは５戦目で２０２４年世界選手権銅メダルで同３位の韓国と対戦。前半第５エンド（Ｅ）を終わって、２−３と接戦に持ち込んだ。

フォルティウスは３戦目で、世界選手権１０度の優勝を誇る世界１位のカナダを下す金星で、五輪初白星を挙げた。その勢いを続く米国戦にも持ち込みたかったが、第８Ｅで有利な後攻ながら３失点。第９Ｒで負けを認めるコンシードで敗退し、通算１勝３敗で韓国戦を迎えた。

０−２の第４Ｅは、最終投者（スキップ）の吉村紗也香が奮起した。１投目で、難しい２つのストーン（石）をはじき出すダブルテイクアウトが成功。複数得点を取るお膳立てで、相手のスキップのミスを誘った。最後は吉村が円形のハウスの中心に石をぴたっと止め、２点を奪い返し同点に追いついた。

第５Ｅは韓国が有利な後攻だが、吉村の調子が上がってきた。１投目でダブルテイクアウトを成功させ、相手に複数得点を許さない陣形をつくった。１点を取らせる形に追い込み、第６Ｅを有利な後攻にする作戦が成功した。

１次リーグは１０チームが総当たりを行い、上位の４チームが準決勝に進出する。準決勝は１次リーグの１位と４位、２位と３位が対戦して勝者が決勝に進み、敗者は３位決定戦に回る。

過去２大会、上位４チームに入る１次リーグの成績は５勝４敗以上だ。２０１８年平昌五輪では、日本代表のロコ・ソラーレが５勝４敗の４位で準決勝に進出。準決勝で韓国に敗れたが、３位決定戦で英国に勝ち、銅メダルを獲得した。

２０２２年北京五輪では、日本代表のロコ・ソラーレと英国、カナダの３チームが５勝４敗で並んだ。当該間の対戦でも差がつかず、最後はドローショットチャレンジ（試合前に先攻か後攻を選べる権利を獲得するために行うドローショット。中心に近い方が権利を得る）の数値が低い順に３位英国、４位日本、５位カナダとなった。日本は準決勝でスイスを破り、決勝で英国に敗れ銀メダルに輝いた。