ゆうちゃみ・岡崎紗絵・寺田心ら集結 愛知・名古屋の伝統と融合したスペシャル衣装お披露目【TGC in あいち・なごや 2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」が15日、愛知・IGアリーナで開催された。愛知県と名古屋市で受け継がれる地域産業と、地元の若い人々の力やトレンドが融合した2つのステージに、ゆうちゃみ・岡崎紗絵・寺田心らが集結した。
「AICHI TEXTILE STAGE」では、数百年にわたり繊維産業を育んできた愛知県ならではの地域資源にフォーカスし、一宮市・豊田市・蒲郡市の産業と連携した特別なファッションショーが展開された。
一宮市では、昨年11月に開催された「BISHU FES.×TGC 新規デザイナー発掘プロジェクト」と題し、ファッション産業の一翼を担う人材の発掘・育成を目的として、専門学生以上のアマチュアを対象に尾州織物を活用したファッションコンテストを開催。そこでグランプリ・準グランプリに選ばれた衣装を、モデルのゆうちゃみ、Girls2（※「2」は正しくは2乗表記）の小川桜花が着用しランウェイを闊歩した。
大きなフードが特徴的な、ファーがあしらわれたモノトーンのセットアップを纏ったゆうちゃみは「プロのデザイナーさんが作ったと思ってたら、私の衣装は20歳の子が作ってくれたらしくて。めちゃくちゃ嬉しいです。かっこいいです！」と衣装のクオリティに驚いていた。
豊田市では、車のシートレザーやシートベルト、エアバッグなど、本来廃棄される素材を活用したアップサイクル製品が用いられた衣装を纏い、タレントの王林と、元SKE48で愛知県出身の須田亜香里が登場。自動車産業の街・豊田ならではのサステナブルなものづくりをファッションを通して表現した。
王林が手にしていた花束は、豊田市で受け継がれてきた養蚕と絹の伝統にちなみ、蚕の繭を花に仕立てた繭花。実際に触れながら「触ったらすごく優しい」「お尻とか拭けそうなくらい」と、王林らしい独特な言葉でその柔らかさを表現していた。
蒲郡市では、伝統織物「三河木綿」を使用し「ミカワパレット」をテーマに製作した衣装で市の繊維産業の魅力を全国に発信するプロジェクトを実施。その集大成として、愛知県出身で雑誌「non-no」専属モデルを務める村上なずな、同じく愛知県出身のモデル・インフルエンサーGoki、インフルエンサーのとうあが登場した。
木綿素材のオフショルダートップス、ショートパンツ、レッグカバーを合わせたスタイリングを披露したとうあは「天使になれた気分」といい「（衣装の）ディテールが細かくて着心地が良いです。着てて軽いし温かいし、お気に入りの衣装です」と満面の笑みを見せた。
名古屋市を拠点に活動するクリエイターで、「伝統産業を日常に」をコンセプトに黒紋付染めを手がける山勝染工が立ち上げたブランド・中村商店のステージでは、愛知県出身のモデル・女優の岡崎紗絵と、同じく愛知県出身の俳優・寺田心が凱旋ランウェイを披露した。
“有松絞り（ありまつしぼり）”の産地で育まれたアパレルブランド・cucuriのステージには、雑誌「CanCam」の専属読者モデルを経て現在は名古屋テレビのアナウンサーを務める吉冨千鶴が登場。さらに、愛知県豊田市出身でお笑いトリオ・ジャングルポケットのリーダー・太田博久と、約3年ぶりのTGC出演となるモデルでタレントの近藤千尋が夫婦でランウェイを歩き、息の合ったペアステージを披露した。
岡崎は、自身が着用した着物風デザインの衣装について「唯一無二ですし、着心地が良いです。かっこいい」と絶賛。一方、太田とともに登場した近藤は約3年ぶりのTGC出演となったが、仲睦まじいステージングにMCのウエンツ瑛士が「ずっとラブラブ」と唸る場面も。リンクコーデをアピールし「日頃から取り入れられるようなアイテムなので、皆さんもぜひ真似してみてください」と呼びかけた。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や浮所飛貴（ACEes）、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
