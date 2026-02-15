[2.15 セリエA第25節](エンニオ・タルディーニ)

※23:00開始

<出場メンバー>

[パルマ]

先発

GK 40 エドアルド・コルビ

DF 5 ラウタロ・バレンティ

DF 15 エンリコ・デルプラート

DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ

MF 10 アドリアン・ベルナベ

MF 14 エマヌエーレ・バレーリ

MF 16 マンデラ・ケイタ

MF 22 オリバー・ソレンセン

MF 27 サーシャ・ブリッチギー

FW 7 ガブリエウ・ストレフェッザ

FW 9 マテオ・ペレグリーノ

控え

GK 66 フィリッポ・リナルディ

GK 67 G. Casentini

DF 29 フランコ・カルボーニ

DF 61 D. Drobnič

MF 8 ナウエル・エステベス

MF 21 ガエターノ・オリスターニオ

MF 24 クリスチャン・オルドニェス

MF 25 ベンジャミン・クレマスキ

MF 41 ハンス・ニコルッシ・カビーリャ

FW 17 ヤコブ・オンドレイカ

FW 23 N. Elphege

FW 76 D. Mikołajewski

監督

Carlos Cuesta García

[ベローナ]

先発

GK 1 ロレンツォ・モンティーポ

DF 5 A. Edmundsson

DF 15 ビクトル・ネルソン

DF 37 アーメル・ベッラ・コトチャップ

MF 7 ラフィク・ベルガリ

MF 12 ドマゴイ・ブラダリッチ

MF 21 アブドゥ・ハルイ

MF 36 シェイク・ニアッセ

MF 73 アル・ムスラティ

FW 16 ギフト・オルバン

FW 18 キーロン・ボウイ

控え

GK 34 シモーネ・ペリッリ

GK 94 ジャコモ トニオーロ

DF 2 ダニエル・オイゴケ

DF 3 マルティン・フレーゼ

DF 19 トビアス・スロットセイガー

DF 70 ファロウ・チャム

MF 8 スアト・セルダル

MF 11 ジャン・ダニエル・アクパ・アクプロ

FW 9 アミン・サール

FW 25 ダニエル・モスケラ

FW 41 Isaac

監督

パオロ サンマルコ

