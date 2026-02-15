パルマvsベローナ スタメン発表
[2.15 セリエA第25節](エンニオ・タルディーニ)
※23:00開始
<出場メンバー>
[パルマ]
先発
GK 40 エドアルド・コルビ
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 14 エマヌエーレ・バレーリ
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 22 オリバー・ソレンセン
MF 27 サーシャ・ブリッチギー
FW 7 ガブリエウ・ストレフェッザ
FW 9 マテオ・ペレグリーノ
控え
GK 66 フィリッポ・リナルディ
GK 67 G. Casentini
DF 29 フランコ・カルボーニ
DF 61 D. Drobnič
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 21 ガエターノ・オリスターニオ
MF 24 クリスチャン・オルドニェス
MF 25 ベンジャミン・クレマスキ
MF 41 ハンス・ニコルッシ・カビーリャ
FW 17 ヤコブ・オンドレイカ
FW 23 N. Elphege
FW 76 D. Mikołajewski
監督
Carlos Cuesta García
[ベローナ]
先発
GK 1 ロレンツォ・モンティーポ
DF 5 A. Edmundsson
DF 15 ビクトル・ネルソン
DF 37 アーメル・ベッラ・コトチャップ
MF 7 ラフィク・ベルガリ
MF 12 ドマゴイ・ブラダリッチ
MF 21 アブドゥ・ハルイ
MF 36 シェイク・ニアッセ
MF 73 アル・ムスラティ
FW 16 ギフト・オルバン
FW 18 キーロン・ボウイ
控え
GK 34 シモーネ・ペリッリ
GK 94 ジャコモ トニオーロ
DF 2 ダニエル・オイゴケ
DF 3 マルティン・フレーゼ
DF 19 トビアス・スロットセイガー
DF 70 ファロウ・チャム
MF 8 スアト・セルダル
MF 11 ジャン・ダニエル・アクパ・アクプロ
FW 9 アミン・サール
FW 25 ダニエル・モスケラ
FW 41 Isaac
監督
パオロ サンマルコ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります