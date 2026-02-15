上田綺世と渡辺剛は連続決定機も決められず、フェイエノールトは終了間際PK弾で10人の格下相手に辛勝
[2.15 エールディビジ第23節 フェイエノールト 1-0 ゴー・アヘッド]
オランダ・エールディビジは15日に第23節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトはホームでゴー・アヘッド・イーグルスと対戦し、1-0で勝利した。上田は2試合ぶりに先発入りし、後半アディショナルタイム4分過ぎまでプレー。渡辺は公式戦5試合ぶりのフル出場となった。
上田は今月1日の第21節・PSV戦から2試合ぶりのスタメン入り。渡辺との揃い踏みは1月25日の第20節・ヘラクレス戦(○4-2)以来、公式戦4試合ぶりとなった。前半12分にフェイエノールトが決定機。左CKからニアサイドに詰めた渡辺が体勢を崩しながらヘディングシュート。ゴール枠内を捉えたが、相手GKのセーブに遭った。
前半13分には相手のファウルで試合が動く。フェイエノールトはMFウサマ・タルガリンがFWティボ・バーテンに足裏で踏まれてしまう。主審はバーテンにイエローカードを出し、ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)のチェックを経てレッドカードで退場処分となった。踏まれたタルガリンもプレー続行不可能となり、そのままMFセム・スタインが途中出場した。
上田は前半19分にチャンスを作る。スタインのパスをPAライン上で収めると、左回りに反転しながら左足シュート。強烈な弾道はゴール右ポストを強打し、惜しくもゴールとはならなかった。38分には左CKから再び渡辺がヘディングシュートで合わせるも、ゴール枠外にわずかに外れた。
前半はそのまま0-0で折り返した。フェイエノールトはハーフタイムで交代カードを切る。前半に途中出場したスタインが“インアウト”となり、FWカスパー・テンシュテットが入った。
フェイエノールトは上田を中心にゴー・アヘッドのゴールを脅かす。後半10分、MFヤクブ・モデルの浮き球パスをテンシュテットがPA左で折り返し、上田が合わせるが、わずかにゴールの枠を捉えない。
日本人2選手ともに強烈なヘディングシュートで何度も決定機を作るが、ゴールは遠い。すると後半45分、テンシュテットが相手のファウルでPKを獲得。キッカーはテンシュテットが務めると、豪快にゴールを決めた。
そのまま試合は終了し、2位フェイエノールトは数的不利の15位ゴー・アヘッドに対して1-0で辛勝。リーグ戦2連勝を果たした。
