「小物バッグに直入れ」な人へ！【ダイソー】大人も使いたい♡「キャラポーチ & 巾着」

小さめバッグがトレンドの今、つい物を直入れしてしまう人も多いはず。リップやイヤホンなどをそのまま入れると、バッグの中で行方不明になってしまうことも。そんな日常のプチストレスを解消してくれそうなのが【ダイソー】の「キャラポーチ & 巾着」。可愛いデザインに大人も思わずきゅんとしてしまいそうです。プチプラだから、気負わず取り入れられるのも嬉しいポイント。さっそくチェックして、気になるアイテムは店頭で手にとってみて。

バッグに付けて便利さと遊び心をプラス

【ダイソー】「ダイカットポーチ（ズートピア）」\330（税込）

いつでもさっと取り出したい小物があるなら、バッグに取り付けられるベルト付きポーチが頼りになる予感。こちらは、ズートピアのニックとジュディの絵柄が可愛い、ドーナツポーチ。@ftn_picsレポーターともさんによると「ポーチは厚みがあり、クッション性もある」とのこと。直径約12cm × 厚み約4cmで、イヤホンやリップなどの持ち歩きにもぴったりです。コロンとした存在感があり、バッグに下げるだけでさりげなく大人の遊び心もプラスできそう。