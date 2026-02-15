琉球放送「報道特集」内で沖縄県内ニュースが読まれないトラブル　Ｘで謝罪＆アナウンサーのミスとの指摘を否定

琉球放送（ＲＢＣ）で１４日に放送されたＴＢＳ系報道番組「報道特集」（土曜・午後５時半、１４日は午後５時）のローカルニュース枠で、沖縄県内のニュースが読まれないトラブルが発生していたことがわかった。１５日、同局が公式Ｘ（旧ツイッター）でお詫びした。

トラブルがあったのは同日午後５時６分ごろで、約２分間のローカルニュースを伝えるはずのところで、アナウンサー不在のスタジオが映され、その後屋外カメラの映像に切り替わり、最後にアナウンスとテロップで提供が紹介されたという。

同局の公式Ｘは「１４日夕方の『報道特集』内で、県内のニュースをお伝えすることができませんでした。深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。アナウンサーのミスである旨の投稿が一部見られますが、事実と異なりますのでお控えいただきますようお願い申し上げます」とポストした。

ＴＢＳ系では同日午後６時からミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子デュアルモーグル決勝の中継などを行う番組が放送されたため、「報道特集」は通常より３０分早く午後５時に始まっていた。