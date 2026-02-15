北京五輪カーリング女子銀メダルでロコ・ソラーレの吉田夕梨花が１５日、自身のインスタグラムを更新。夫でミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート男子５００メートル６位入賞の新濱立也との２ショットなどを投稿し日本語と英語で「上手く伝える言葉が見つからないけど、一言では表せないくらい本当に感動したレースでした」と記した。２人で日の丸を手にする写真では、夫の胸に金メダルのイラストが。顔面骨折でベッドに横たわる夫の写真も投稿した。

吉田は前日、スタンドから夫のレースを観戦していた。

新濱は昨年４月に沖縄・石垣島での合宿中に顔面を骨折する大けがを負った。「『もう無理かもしれない』 その言葉を聞いた日が遠い昔のように感じるほど、今日、オリンピックの氷の上にいたはまちゃんをみて ４年前のあの日より確実に強くなって戻ってきたんだと」と振り返った吉田。体がけがから回復しても「心が追いつくとは限らない」とし「心を立て直すのは身体を治すことよりも何倍も何倍も苦しく難しいことを知っているからこそ、今日あの場に立っていただけで感慨深く、それだけで私は大満足でした」と夫の勇姿に目を細めた。

また、滑った相手と健闘をたたえ合うスポーツマンシップにも触れ「本当に素敵な瞬間と、最高のレースをありがとう！！！ そして世界戦前にミラノまで行かせてくれたチームにもありがとう！！！」と夫とロコ・ソラーレの仲間に感謝した。

前日はレース後に取材を受けている吉田のもとに新濱が訪れて２人で固く抱き合い、吉田が涙する場面もあった。

この日の投稿にはフォロワーから「内助の功が盛り沢山でしたね。良かったです」「これからもお二人のご活躍お幸せを祈っております」「お二人のハグをしている姿からもも伝わってくるものがあります」などとコメントが。スピードスケート女子五輪メダリストの岡崎朋美さんからも「良く頑張りました〜６位入賞おめでとうございます」と祝福コメントが寄せられた。