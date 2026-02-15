日本テレビ系「真相報道バンキシャ！」（日曜後6・00）が15日、同日の放送内容について謝罪、訂正した。

この日、自民党の広報本部長を務める鈴木貴子衆院議員が自身のXを更新し、「日テレさん、バンキシャ！さん、お尋ねします」と投稿。

「自民党の純粋比例で当選した新人議員に対する取材において、選挙期間中の写真に重ねて、『本来なら名前を売りたいであろうに、名前入りのタスキをかけていません』というナレーションがありました。その後に新人議員のインタビューであたかも“当選する意志がなかった”かのように誘導するような構成に違和感を感じました」と放送内容中の表現に疑問を呈した。

続けて「衆議院総選挙の比例代表は政党名で投票する制度であり、純粋比例の候補者が個人名を強く表示することは、有権者に誤解や混乱を招きかねません。そのため、氏名入りのタスキが用いられていないのは、制度に沿った当然の対応であると考えられます。これは我が党に限った運用ではなく、他党の比例単独候補者においても同様です。そうした制度的背景を踏まえず、あたかも特別な配慮や控えめな姿勢であるかのように描写することには、違和感を覚えます」と指摘した。

そして「このナレーションは、どのような意図や目的に基づくものだったのでしょうか。選挙制度への正確な理解を前提とした報道こそが、有権者の適切な判断を支える基盤になると考えます」と呼びかけた。

この鈴木氏の投稿に対し、同番組の公式Xが、報道内容について謝罪して訂正。鈴木氏は再び自身のXで、番組の担当プロデューサーから連絡をもらったとしたうえで「“いわゆる純粋比例の候補者も名前入りタスキをかけるという認識”での構成だったとのこと。私からは、『事実に基づいた取材と報道をお願いします。』とお伝えさせて頂きました。現場からは以上です！取材を受けたら編集権・裁量は全てメディアに委ねられます。だからこそ、事実関係に基づいた取材と構成を切にお願いします」とした。

番組の謝罪投稿は以下の通り、

2月15日放送の「真相報道バンキシャ！」の中で、先の衆議院選挙の比例代表・北海道ブロックで当選した自民党の村木汀さんを取り上げた際、「選挙戦中の写真を見るとアピールしたいはずの名前が入ったタスキをつけていない」と指摘した上で、村木さんが「当選する可能性は低いと思っていました」などとコメントされていることを紹介しました。

村木さんは比例代表単独候補ですので、名前の入ったタスキはしないのが通常の運用でした。

こちらの認識不足で、あたかも村木さんが「当選する可能性は低いと思っていたから名前の入っているタスキをしていなかった」との印象を与えるような紹介をしてしまいました。

村木さんはじめ、関係の皆さまにおわびして訂正いたします。申し訳ございませんでした。