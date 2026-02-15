短距離の一発勝負は心理戦…ストルツに重圧かけられたか、森重航は良さ出せず

岡崎朋美の目

ミラノ・コルティナオリンピックは１４日の男子５００メートルで、新濱立也（高崎健康福祉大職）が３４秒４６６で６位入賞した。

ジョーダン・ストルツ（米）が五輪新記録の３３秒７７で優勝。森重航（オカモトグループ）は１０位、倉坪克拓（長野県競技力向上対策本部）は１９位。女子団体追い抜き１回戦で、高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）、堀川桃香（富士急）の３人で臨んだ日本は全体２位で準決勝に進んだ。

森重はスタートから動きが硬く、脚が重いように見えた。刻むようにカーブを回るいつものテンポの良さも見ていて感じなかった。前回大会の銅メダリストで２大会連続メダルの期待がかかっていただけに、プレッシャーがあったのだろうか。

この日は最終組。ストルツらライバル選手に先に３３秒台という驚異的なタイムを出された。ストルツからすれば、後続の選手に３３秒という数字で強烈な重圧をかけることに成功したとも言える。２人ずつ滑る短距離の一発勝負は心理戦の要素もあり、本当に難しい。

新濱は目標のメダルに届かなかったが、交通事故などの苦難を乗り越えての６位は立派だと思う。現役を続ける意向なので次の五輪は３０歳代で迎えることになる。私も経験したが、年齢を重ねる中で練習方法には工夫が求められ、けがの予防にもこれまで以上に注意が必要になる。これからの取り組みに注目したい。

男子５００メートルは２０１４年ソチ大会以降、今回までの４大会で銅メダルが１個。苦戦が続くが、ストルツら高いレベルの選手をさらに上回るんだという強い気持ちで、もう一度、復活の歩みを進めてほしい。（長野五輪女子５００メートル銅メダリスト）