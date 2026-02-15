ミラノ・コルティナオリンピックは１４日、スピードスケートのショートトラック男子１５００メートルが行われ、渡辺啓太（阪南大職）は１２位だった。

宮田将吾（日本通運）は準決勝で失格となり、吉永一貴（トヨタ自動車）は予選敗退。女子３０００メートルリレー予選で、日本（平井、中島、金井、長森）は２組４着で決勝に進めず、順位決定戦に回った。１０００メートルの平井亜実、渡辺碧、中島未莉（いずれもトヨタ自動車）は予選敗退。

宮田は本命の男子１５００メートルでまさかの失格となった。準決勝では、序盤は後方につけ、スピードが落ちてきた選手をかわしていく作戦通りの展開だった。２番目にフィニッシュしたが、レース中に中国選手に接触して走行を妨害したと判定され、失格となった。

この種目の世界ランキングは３位で、メダル獲得を狙っていたが届かず。レース後は「接触と判定される距離にいたのは自分なので、受け止めたい」と語った。

女子３０００リレーは完敗

表彰台を目指した女子３０００メートルリレー予選で、日本は完敗だった。スタート直後から韓国やカナダなどの強豪についていけず、「チャンスを作ることすらできなかった」と平井。今季のワールドツアー（ＷＴ）では手応えをつかんでいたが、改めて世界との差を痛感し、中島は「最初からハイスピード（の展開）だったが、海外勢はそこからまた一段階上げてきた。力不足」と神妙に語った。