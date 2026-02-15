「新生 有吉JAPAN」にスーパースターが電撃加入！名波浩からメッセージも！：有吉ぃぃeeeee！
毎週日曜夜10時からは、「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。
2月15日（日）は、ゲストに井口浩之（ウエストランド）、池田美優、岡崎体育、久保田かずのぶ（とろサーモン）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、坪井慶介、柱谷哲二、そして、元サッカー日本代表の“あのレジェンド”をスペシャルゲストに迎え、「EA SPORTS FC™ 26」をプレイ。
2年ぶりに「有吉JAPAN」が再始動します！
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
港区・六本木からスタート！ 他局で久保田と井口がレギュラー出演している番組の話題になり、2人揃った姿を見た有吉は……
さすがの例えに、毒舌・久保田も「その引き出しねぇわ！」と感心します。
井口は「お互い、相方よりも（頻繁に）会ってます！」と親密ぶりをアピール。
番組初登場となる久保田は、年末に後輩を集めて「桃太郎電鉄」をプレイするのが恒例だそう。
しかし今年は負けが込み、ストロング缶を10缶飲んで終わったとか。「良くない生活してるよ」と有吉。
6月に「FIFAワールドカップ2026」が開催されるとのことで、今回2年ぶりに「有吉JAPAN」が再始動します。そして、新たなメンバーを招集！
ヒントは「元日本代表の点取り屋」だそうですが……そのレジェンドは、今から向かうお店で待機しています。
今回のお店は「和牛料理 さんだ」。過去、4年連続ミシュラン一つ星を獲得。リーズナブルなランチが堪能できる人気のお店です。
店内で待っていたのは……このレジェンド！
「2014 FIFAワールドカップ」（開催地・ブラジル）に出場。これまで、数々の芸術的なゴールを生み出してきた天才！ ジーニアスこと柿谷曜一朗。今回から「有吉JAPAN」に電撃加入します！
みんなでいただくのは、希少部位のツラミ（牛のほほ肉）を使用した「牛カツ定食」と「すき焼き定食」。絶品の牛肉ランチをいただきながら、柿谷のスーパープレイを振り返ります。柿谷の芸術的なゴールを見て、「かっけぇ！」と叫ぶみちょぱ。
「子どもが生まれるまではゲーム三昧だった」という柿谷。サッカーから格闘技まで幅広くプレイするそうで、期待せずにはいられません！
ここからは、野田とサッカーゲームが大好きな岡崎、レジェンド・柱谷、坪井を迎えて、いよいよ「新生 有吉JAPAN」が再始動！
「SAMURAI BLUE」日本代表コーチの名波浩から、激励のビデオメッセージも！ 名波といえば「有吉JAPAN」の元司令塔。歯切れのよい、的確なコメントが炸裂します。柿谷との懐かしいエピソードも！
まずは作戦会議から。フォーメーションを再チェックし、補欠メンバーも決定！ 腕試しにセミプロと対戦します。
果たして、「新生 有吉JAPAN」は勝利を手にすることができるのでしょうか。
