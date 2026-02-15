◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽カーリング（１５日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリング女子の１次リーグ（Ｌ）で、世界ランキング５位の日本代表フォルティウスは５戦目で、２０２４年世界選手権銅メダルで同３位の韓国と対戦。第３エンド（Ｅ）を終わって、０−２とリードを許した。

フォルティウスは、３戦目で、世界選手権１０度の優勝を誇る世界１位のカナダを下す金星で、五輪初白星を挙げた。その勢いを、続く米国戦にも持ち込みたかったが、第８Ｅで有利な後攻ながら３失点。第９Ｒで負けを認めるコンシードで敗退し、通算１勝３敗で韓国戦を迎えた。

第１Ｅは、フォルティウスが有利な後攻でスタート。ともに相手のストーン（石）を打ち出す展開で、両チームともに得点が入らないブランクエンドを選択し、第２Ｅも後攻へとつなげた。

第２Ｅは相手の最終投者（スキップ）が２投ともに１００％の成功率で、フォルティウスの攻めを封じるショットで、重圧をかけた。最後、スキップ吉村紗也香が難しいショットを強いられ、１点を奪われた。

第３Ｅは、吉村が１投目で、改心のショット。しっかり複数点を取れる陣形を作り、韓国のスキップがミス。吉村は最終投で、相手の石をはじき出すだけで２点を取れるはずが、前のガードに当たり、また１点を失った。

１次リーグは１０チームが総当たりを行い、上位の４チームが準決勝に進出する。準決勝は１次リーグの１位と４位、２位と３位が対戦し、勝者が決勝に進み、敗者は３位決定戦に回る。

過去２大会、上位４チームに入る１次リーグの勝敗数は５勝４敗だ。２０１８年平昌五輪では、日本代表のロコ・ソラーレが５勝４敗の４位で準決勝に進出。準決勝で韓国に敗れたが、３位決定戦で英国に勝ち、銅メダルを獲得した。

２０２２年北京五輪では、日本代表のロコ・ソラーレと、英国、カナダの３チームが５勝４敗で並んだ。当該間の対戦でも差がつかず、最後はドローショットチャレンジ（試合前に先攻か後攻を選べる権利を獲得するために行うドローショット。中心に近い方が権利を得る）の数値が低い順に３位英国、４位日本、５位カナダとなった。日本は準決勝でスイスを破り、決勝で英国に敗れ銀メダルに輝いた。