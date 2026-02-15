ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「夫と元妻宛の年賀状が…まだ再婚したって言ってないの？」新婚生活… 「夫と元妻宛の年賀状が…まだ再婚したって言ってないの？」新婚生活に不安しかない！友だちに聞いてみると…？ 「夫と元妻宛の年賀状が…まだ再婚したって言ってないの？」新婚生活に不安しかない！友だちに聞いてみると…？ 2026年2月15日 22時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 夫の元妻が書いた年賀状を見て動揺してしまった愛梨さん。モヤモヤを共感してくれる友人の声に救われましたが、「夫婦の問題と親子関係は別に考えたほうがいい」という意見もあって…。愛梨さんは、良い妻にならなきゃというプレッシャーも感じていました。＞＞【まんが】元妻に嫉妬してしまいます リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】元妻に嫉妬してしまいます 迷いゼロ「一生反省して！！」妻が即座に離婚届を受け取った夫が取った行動は…【宝くじで3億円当たりました Vol.145】 懇親会から1週間後…疲弊した夫が家に帰ってきて妻に言った言葉とは？【宝くじで3億円当たりました Vol.144】