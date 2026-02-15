夫の元妻が書いた年賀状を見て動揺してしまった愛梨さん。

モヤモヤを共感してくれる友人の声に救われましたが、
「夫婦の問題と親子関係は別に考えたほうがいい」という意見もあって…。

愛梨さんは、良い妻にならなきゃというプレッシャーも感じていました。

＞＞【まんが】元妻に嫉妬してしまいます