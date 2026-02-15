「手ぶら感覚で出かけたい」人へ！【studio CLIP】お財布代わりになる「便利ショルダーバッグ」

必要最低限の荷物だけを持って軽やかに外出したいとき頼りになるのが、お財布代わりに使えるコンパクトな「ショルダーバッグ」。今回ピックアップした【studio CLIP（スタディオクリップ）】のアイテムは、大人コーデになじむ落ち着いたデザインが魅力です。ワンマイルから旅行まで頼りたくなりそうです。

ペットボトルも入る！ 実用派に嬉しい優秀ショルダー

【studio CLIP】「【500mlボトル収納可】巾着お財布ショルダー」\3,990（税込）

コンパクトな見た目ながら、500mlのペットボトルが収納できる頼もしさが魅力のバッグ。内ポケットをお財布代わりに使える仕様となっています。約180gと軽量なので旅行にも持参しやすいです。大人のカジュアルコーデに自然になじみ、アクティブに動きたい日に重宝しそう。

アクセ感覚で使いたいお財布ショルダー

【studio CLIP】「フラップお財布ショルダー」\3,990（税込）

こちらも内側に複数ポケットがあり、お財布として使えるショルダーバッグ。カラーは、シンプルコーデのアクセントになりそうなダルメシアンとグリーン、合わせやすいブラックの3色展開です。こちらも約160gで軽量。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M