ベルギー１部シントトロイデンは１５日、上位６チームによるプレーオフ（ＰＯ）１進出が決定したことを発表した。

１４日の他クラブの試合結果により、現在２位のシントトロイデンがクラブとしては２００９―１０シーズン以来、２０１７年１１月に合同会社ＤＭＭ．ｃｏｍが経営権を取得してからは初の進出を決めた。

昨季は残留争いを繰り広げる苦しいシーズンとなったが、日本代表ＧＫ小久保玲央ブライアン、ＤＦ谷口彰悟、同ＦＷ後藤啓介、ＤＦ畑大雅、ＭＦ山本理仁、ＭＦ伊藤涼太郎、ＭＦ松沢海斗、ＦＷ新川志音の８選手がプレーする今季は開幕から好調を維持し、現在２位。日本企業が運営するクラブとして史上初となる、欧州最高峰の舞台（チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグ）へ手をかけようとしている。

ＰＯ１はレギュラーシーズン終了後に始まり、上位に進出するとチャンピオンズリーグやヨーロッパリーグの出場権を得ることができる。

レギュレーションは次の通り。

【対象クラブ】

・レギュラーシーズン１〜６位

【勝ち点】

・レギュラーシーズンの勝ち点を半分にして引き継ぐ。端数が出た場合は切り上げ

【試合方式】

・６クラブによるホーム＆アウェイ総当たり。各クラブ１０試合

【欧州大会出場権】

・１位：ＵＥＦＡチャンピオンズリーグ本戦

・２位：ＵＥＦＡチャンピオンズリーグ３次予選

・３位：ＵＥＦＡヨーロッパリーグまたはＵＥＦＡヨーロッパ・カンファレンスリーグ予選２回戦（ベルギー杯の結果により変動）

・４位：プレーオフ２勝者との決定戦に進出。勝者がＵＥＦＡカンファレンスリーグ予選２回戦に出場

※出場ラウンドや大会種別は、ＵＥＦＡランキングおよびベルギーカップの結果によって変動する。