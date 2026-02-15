¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¡Ä¼éÈ÷¥ß¥¹¤Ë¥²¥¡ÖÆ±¤¸¥ß¥¹¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤Ã¤Æ¡¢É¾²Á²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£±£µÆü¡¢º£µ¨½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤È¤Ê¤ë¹Åç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡Ê²Æì¡¦ÆáÇÆ¡Ë¤Ë£²¡½£´¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡Ö¾¡ÇÔ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²Æì¡Ê¥¥ã¥ó¥×¡Ë¤Ï¡Ø·ë²Ì¤ÈÆâÍÆ¡Ù¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü¤âÀ®¸ù¤â¼ºÇÔ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼ý³Ï¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÁí³ç¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬¹×¸¥¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¡¢Î©¾ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤¹¤ë´ü´Ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È²Æì¥¥ã¥ó¥×¤ò°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¡£
¡¡£´²ó¤Ë¤Ï¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤¬¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£º¸Íã¤ò¼é¤Ã¤¿°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¡¦ÃÎÇ°¤Î¥×¥ì¡¼¤ä¡¢À¾´Ü¡¢»³À¥¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼´Ö¤ÎÏ¢·¸¥ß¥¹¤Ê¤É¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÆ±¤¸¥ß¥¹¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ±¤¸¥ß¥¹¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤Ã¤Æ¡¢É¾²Á²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÂ¿Ê¬¤Í¡¢¤É¤Î»Å»ö¤·¤Æ¤â°ì½ï¤À¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£¼ºÇÔ¸å¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¼ý³Ï¤Ë¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊÕ¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤â¸«¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£