SNIDEL HOME×たまごっち初コラボ全アイテム＆発売日まとめ

ルームウェアブランドSNIDEL HOMEと、世界中で愛されるたまごっちが待望の初コラボレーション♡オフィシャルオンラインストアおよびUSAGI ONLINEにて2026年2月17日(火)12:00より先行発売、2月20日(金)より全国店舗で展開されます。守屋麗奈さんをモデルに起用した特設ページも公開され、春のおうち時間を彩る特別なコレクションに注目です。

ニットシリーズ＆雑貨ラインアップ

たまごっち達がSNIDEL HOMEのルームウェアを纏った、オリジナルイラストのニットシリーズが登場。柔らかなニュアンスカラーで、愛らしさと大人の可愛さを両立します。

【たまごっち】ニットカーディガン



価格：10,780円

カラー：OWHT,GRN,PCH,LAV,LBLU（サイズ：F）

【たまごっち】ニットショートパンツ

価格：7,260円

カラー：OWHT,GRN,PCH,LAV,LBLU（サイズ：F）

【たまごっち】ニットプルオーバー



価格：8,800円

カラー：OWHT,GRN,PCH,LAV,LBLU（サイズ：F）

【たまごっち】ニットパーカー



価格：11,880円

カラー：OWHT,GRN,PCH,LAV,LBLU（サイズ：F）

【たまごっち】ニットヘアターバン



価格：4,840円

カラー：OWHT,GRN,YEL,ORG,PNK（サイズ：F）

【たまごっち】ニットルームシューズ



価格：6,600円

カラー：OWHT,GRN,PCH,LAV,LBLU（サイズ：F）

【たまごっち】ぬいぐるみチャーム



価格：4,950円

カラー：OWHT,GRN,YEL,RED,ORG,PNK（サイズ：F）

【たまごっち】ニットソックス



価格：4,180円

カラー：OWHT,GRN,PCH,LAV,LBLU（サイズ：F）

【たまごっち】スマホストラップ



価格：5,720円

カラー：OWHT,GRN,PCH,LAV,LBLU（サイズ：F）

【たまごっち】ヘアクリップ



価格：4,950円

カラー：A,B（サイズ：F）

【たまごっち】ニットブランケット



価格：9,680円

カラー：A,B（サイズ：F）

※ぬいぐるみチャーム、スマホストラップ、ニットブランケット、ヘアクリップのみ、いちごっちも登場しています。

※全て税込価格

FRAY I.D×マリー♡大人可愛い限定コレクション登場

QUARTER VIEWDOTシリーズ

【たまごっち】開襟シャツ



価格：8,910円

カラー：IVR,BLK,LPNK（サイズ：F）

【たまごっち】ロングパンツ

価格：8,910円

カラー：IVR,BLK,LPNK（サイズ：F）

たまごっちならではのドット絵をプリントで表現した、ポップでどこか懐かしい90’sムード漂うシリーズもラインアップ。

人気キャラクターやデバイス、アルファベットロゴを全面に散りばめ、ピコレースでさりげない甘さをプラス。セットアップでの着用もおすすめです♪

おうち時間をもっとときめく毎日に

SNIDEL HOME×たまごっちの特別なコレクションは、懐かしさと新しさが溶け合うスペシャルなラインアップ。

ルームウェアから雑貨まで揃う充実の展開で、自分へのご褒美にも春のギフトにもぴったりです♡

ここでしか手に入らないドキドキとワクワクを、おうち時間に取り入れてみてはいかがでしょうか。