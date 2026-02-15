◇オランダ1部 フェイエノールト1―0ゴーアヘッド・イーグルス（2026年2月15日 オランダ・ロッテルダム）

フェイエノールトの日本代表FW上田綺世がホームのゴーアヘッド・イーグルス戦で2試合ぶりに復帰した。前節8日のユトレヒト戦を負傷欠場。具体的な患部や負傷の程度が明かされず、ファンペルシー監督が13日の会見でも起用の明言を避けるなど状態が懸念されていたが、先発メンバーに名を連ねると不安を感じさせない動きで見せた。

ここまで2位のフェイエノールトに対して相手は14位。さらに前半15分から退場で10人での戦いを強いられた格下を押し込む展開となり、上田は同19分に右ポスト直撃のシュート。その後も再三ゴールに迫ったが、チーム最多のシュートを放ちながら不発に終わり、後半追加タイム5分に退いた。上田は得点ランキング首位を独走する18点を記録しているものの、4得点した12月6日のズウォレ戦を最後に得点から遠ざかっている。

チームは後半追加タイムにPKで決勝点を挙げて1―0で2連勝とした。DF渡辺剛はフル出場した。