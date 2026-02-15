ÊÆ¹ñ¤Ï¥í¥·¥¢¤Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¾ùÊâµá¤á¤ë=¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï2·î14Æü¡¢¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿±éÀâ¤Ç¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ùÊâ¤òµá¤á¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï13Æü¡¢¡Ö¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡Ø¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¡Ù¡¢¥í¥·¥¢¤È¹ç°Õ¤òÃ£À®¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤µ¤â¤Ê¤¤¤È¹¥µ¡¤òÆ¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¡¢Æ±²ñµÄ¤Ç»Ê²ñ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤«¤é¤Î°µÎÏ¤ò¡Ø¾¯¤·¤Ï¡Ù´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¤á¤ë°ìÊý¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤ÎÌÌ¤Ç¾ùÊâ¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï±éÀâ¤Ç¡¢¡Ö¶á¤¯¹Ô¤ï¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¤Î»°¼Ô²ñÃÌ¤Ï¡¢¸·½Í¤Ç¼Â¼ÁÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£³ÆÊýÌÌ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ±×¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë