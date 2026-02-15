歌手の福山雅治さん（57）が愛知・名古屋市で14日、自身が監督も務めたライブフィルムの公開記念舞台挨拶に登場。現地のファンを沸かせました。

『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』（公開中）は、2024年10月13日に福山さんの故郷・長崎にオープンした大型商業施設のこけら落としとして開催されたフリーライブ『Great Freedom』が映画化されたものです。

■2日間ライブの翌日に舞台挨拶「飽きられちゃいそう」

福山さんは現在、アリーナツアーで全国を巡っていて、2月12・13日には愛知・日本ガイシホールで公演を開催。その翌日の舞台挨拶となり、ファンは大きな歓声で福山さんを迎えました。

名古屋でのライブの感想を聞かれると、「8年ぶりの通常開催だったんですよね」と切り出した福山さん。実は、2年前に予定されていた同地でのライブは台風で中止に。4年前はコロナ禍で発声などに制限を設けて行われたことを振り返り、「8年ぶりの皆様の思いと声援がステージ、会場にこだまして、大変熱い2日間をいただきました。ありがとうございました」と、感謝の思いを伝えました。

福山さんが「きのう（ライブに）来られた方？」と聞くと、多くの観客が挙手。福山さんは「きのう来て、きょうも来て。飽きられちゃいそう」とジョーク交じりにコメントしました。

イベントでは、観客から福山さんへの質問やメッセージを伝えるコーナーも。“これからも名古屋に来てほしい”という要望を聞いた福山さんは、「いつでも行きたいし、しょっちゅう行きたいんですけど、本当に（ライブなどに）来てくださいますか？」と呼びかけ。観客は大きな拍手で賛同し、司会者が「頻繁に来てくれるんですね？」と再確認すると、福山さんは「いいとも！」と力強く返答し、会場を盛り上げました。