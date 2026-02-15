お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める15日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演。あの後輩芸人が“楽屋泥棒”の被害を受けた過去について言及する場面があった。

「アルコ&ピース」の平子祐希の長男が中学3年生だという話題になると、リスナーから「今から14年前、初めてディズニーランドに連れて行くために持っていた4万円が入っていた財布を、楽屋泥棒によって盗まれたと『サンドリ』で嘆いていたのがつい最近のようです」と投稿が届いた。

これを聞いた有吉が「もう14年も前なのかよ、マジで?」と驚きの声を上げると、平子は「有吉さんが車から小銭の入った束を持って来て、このスタジオのテーブルにぶちまけて。“そーれ持って行け!貧乏人”と。僕はかき集めて“ありがとうごぜぇますだ”って言わされて」と大笑いしながら振り返る。

「本番が終わったあとにお返ししようとしたら“ウソになっちゃうから持って帰れ”って。それで7000、8000円分いただいて。そのあともちょっと補てんしていただいて、ディズニーランドに行けて」と感謝を語ると、有吉は「良かったな〜」と懐かしんでいた。