エールディヴィジ 25/26の第23節 フェイエノールトとイーグルスの試合が、2月15日20:15にフェイエノールト・スタディオンにて行われた。

フェイエノールトは上田 綺世（FW）、渡辺 剛（DF）、アイメン・スリティ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するイーグルスはティボ・バーテン（FW）、マティス・スレイ（FW）、ヤコブ・ブレウム（MF）らが先発に名を連ねた。

15分にイーグルスのティボ・バーテン（FW）にレッドカードが出され退場してしまう。

18分、フェイエノールトが選手交代を行う。ウサマ・タルガリン（MF）からセム・スタイン（MF）に交代した。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

フェイエノールトは後半の頭から選手交代。セム・スタイン（MF）からカスパー・テンシュテット（FW）に交代した。

59分、イーグルスが選手交代を行う。ジェイデン・スロリー（FW）からリコネル・マーガレット（MF）に交代した。

63分、フェイエノールトが選手交代を行う。アイメン・スリティ（MF）からゴンサロ・ボルジェス（FW）に交代した。

85分、イーグルスが選手交代を行う。マティス・スレイ（FW）からヤシル・サラーラムニ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+2分、ついに均衡が崩れる。フェイエノールトのカスパー・テンシュテット（FW）がPKが生まれフェイエノールトが先制する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、フェイエノールトが1-0で勝利した。

なお、フェイエノールトに所属する上田 綺世（FW）は先発し90+5分までプレーした。渡辺 剛（DF）はフル出場した。

2026-02-15 22:20:26 更新