セリエA 25/26の第25節 ウディネーゼとサッスオーロの試合が、2月15日20:30にブルーエナジー・スタジアムにて行われた。

ウディネーゼはバクン・バヨ（FW）、ニコロ・ザニオーロ（MF）、アーサー・アッタ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサッスオーロはアルマン・ロリエンテ（FW）、アンドレア・ピナモンティ（FW）、ドメニコ・ベラルディ（FW）らが先発に名を連ねた。

10分に試合が動く。ウディネーゼのユルゲン・エッケレンカンプ（MF）のアシストからウマル・ソレ（DF）がゴールを決めてウディネーゼが先制。

ここで前半が終了。1-0とウディネーゼがリードしてハーフタイムを迎えた。

サッスオーロは後半の頭から2人が交代。ジョシュ・ドイグ（DF）、タリク・ムハレモビッチ（DF）に代わりウォヨ・クリバリ（DF）、ウリセス・ガルシア（DF）がピッチに入る。

56分サッスオーロが同点に追いつく。アンドレア・ピナモンティ（FW）のアシストからアルマン・ロリエンテ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに58分サッスオーロが逆転。ウリセス・ガルシア（DF）のアシストからアンドレア・ピナモンティ（FW）がヘディングシュートを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、サッスオーロが1-2で勝利した。

なお、ウディネーゼは21分にアーサー・アッタ（MF）、63分にジョーダン・ゼムラ（DF）、77分にユルゲン・エッケレンカンプ（MF）に、またサッスオーロは16分にタリク・ムハレモビッチ（DF）、83分にウォヨ・クリバリ（DF）、90+7分にアリュー・ファデラ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-15 22:30:17 更新