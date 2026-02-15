日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級元王者で、Wake Rise BOXING FITNESS会長の和気慎吾氏（38）が、自身のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」を更新。西田凌佑（29＝六島）の復活勝利で、中谷潤人（28＝M・T）との再戦に期待が高まった。

15日のIBF世界スーパーバンタム級挑戦者決定戦で、同級4位のブライアン・メルカド・バスケス（30＝メキシコ）に7回2分53秒、負傷判定で勝利。ジャッジ3人が69―64をつける圧勝劇だった。

和気氏のトレーナーを務めていたフレアボクシングジムの赤井祥彦会長は「西田選手、強いわ。これで井上尚弥選手と中谷選手の勝者とやる権利を得たということやね」と、世界戦線への復帰を喜んだ。

和気氏は「（中谷戦）めちゃくちゃ見たくなった」と、この先の予想に熱くなった。

西田は昨年6月に中谷との統一戦に敗れ、IBF世界バンタム級王者から陥落。初黒星を喫して世界戦線から1歩後退したとみられていた。

だが、バスケス戦を見た赤井氏は「今回フルマークでもいいくらい強かった。上下の打ち分け、連打…。安定感ある」と激賞。「次、中谷選手とやったら分からんよ。前回は肩の脱臼が棄権の原因。万全ならね」と、むしろスーパーバンタム級に上げたことで西田が有利になる可能性も示唆した。

和気氏も「適正体重にフィットした感じ」と同意した。

5月2日の東京ドーム決戦の後、井上尚弥（大橋）はフェザー転級が予想される。その結果がどうなるにしても将来的に西田VS中谷の再戦は世界戦の舞台で実現する可能性が高い。

赤井氏は「スーパーバンタム級の西田選手は期待ですよ」と興奮気味だった。