【ミラノ（イタリア）１５日＝富張萌黄】スピードスケート女子５００メートルは午後５時３分（日本時間１６日午前１時３分）から行われる。日本勢は２２年北京五輪銀の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、吉田雪乃（寿広）、山田梨央（直富商事）が出場する。

日本勢でメダル最有力なのが２３歳の吉田だ。昨季Ｗ杯同種目で２勝、今季も１勝と世界で実績を残してきた。今季からは五輪３大会連続出場の及川佑コーチに本格的に師事し、スタートの技術を磨いた。昨年１０月の全日本距離別選手権では同走した高木を抑えて優勝。前回大会メダリストに「ブレード（刃）の迷いがなかったとしても、あのタイムが出せるんだろうか。一緒に走れて、高ぶる気持ちを感じられた」と言わしめた。Ｗ杯では優勝を含め３度表彰台に上っており、メダル獲得のチャンスは十分ある。

前回銀メダルの高木は、今季同種目のＷ杯出場は格下のＢクラスで１度のみ（優勝）。世界の強豪たちとのレースはほとんどなく、未知数な部分が多い。今大会は既に銅メダルを獲得した１０００メートル、１４日の団体追い抜き準々決勝を消化し、体力面が懸念される。「チーム・ゴールド」のウイリアムソン師円コーチは「狙えるものは全部狙う」と話しており、本気で２大会連続メダルを狙う。

金メダル最有力はオランダのフェムケ・コク。今季Ｗ杯第１戦では３６秒０９をたたきだして連勝。李相花（韓国）が持っていた世界記録（３６秒３６）を大きく塗り替えた。Ｗ杯は７戦に出場し全勝。オランダ国内のレースを含めて今季負けなしの絶対女王が大きな壁となる。

高木は４組に登場。山田は７組、吉田は１４組で滑ることとなった。コクは北京五輪金メダルのエリン・ジャクソン（米国）と最終１５組で同走する。