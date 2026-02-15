女優でグラビアアイドルの矢野ななか(20)が、2月9日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】きわどい超ミニ！ぴったり白ニット

自身のSNSにオフショットなどを掲載。屋外ではしっかりとダウンジャケットを着込んで準備しており、寒空の下で多い撮影に挑んだ。岩場での腹筋がうっすらと見えるショット、黒のハイレグで横になるショット、超ミニの白ニットワンピ姿など寒さを感じさせない露出度の高さだ。「週プレさんと言えば!岩場での撮影!!!撮ったのは年始です。とてもさむかった、、!みんなで頑張りましたので、ぜひたくさん見てくださいね」とアピールした。



「週プレ」公式サイトではインタビューも掲載。最近はテレビプロデューサー・佐久間宣行氏のYouTubeチャンネル「NOBROCK TV」の新企画「超面倒くさい女と別れるまで出られない部屋」で別れを告げられても拒否する女性を演じて話題だが「SNSのフォロワーが信じられないくらい増えました」と大きな反響があることも明かしていた。



同号は一ノ瀬瑠菜が表紙＆巻頭を担当。加藤玲菜、和田海佑、藤原ナミ、上原わかな、染谷有香も登場している。



（よろず～ニュース編集部）