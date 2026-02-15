１４日の男子５００メートルで、新濱立也（高崎健康福祉大職）は３４秒４６６で６位入賞した。

ジョーダン・ストルツ（米）が五輪新記録の３３秒７７で優勝。森重航（オカモトグループ）は１０位、倉坪克拓（長野県競技力向上対策本部）は１９位。女子団体追い抜き１回戦で、高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）、堀川桃香（富士急）の３人で臨んだ日本は全体２位で準決勝に進んだ。

日本が２大会続けてメダルを獲得してきた女子団体追い抜き。１回戦を高木―佐藤―堀川で臨んだ日本はスタートから文句なしの加速を見せた。隊列を崩さず、全体１位のラップタイムを順調に刻んだ。しかし、後半に課題が出た。

高木が「私の最後の動きが乱れ、スピードを落としすぎた」と語った通り、残り２周で急失速。これが響いて最終組のカナダにトップを奪われ、日本は２位通過となった。佐藤は「美帆さんに崩れるまで力を出させてしまった。プッシュのフォローができていなかった」と悔やんだ。

狙っていた１位通過はかなわず、トーナメント方式になる準決勝は強豪オランダと戦うことが決まった。決勝前にも正念場を迎えることになるが、「どの国が相手でも変わらない。強い気持ちで挑む」と高木。浮き彫りとなった課題を修正し、２大会ぶりの金をつかみたい。（森井智史）