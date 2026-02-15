1万6000人の頂点に立った日本一のイケメン中学生が、私生活での壮絶なモテ伝説と、すでに15人から告白を受けたという驚きの恋愛遍歴を明かした。

【映像】「日本一かっこいい中学生」現在の姿＆小6にして美人すぎる妹

2月15日放送の『ななにー地下ABEMA』では、「日本一のイケメン＆美少女が大集合！最強遺伝子の裏側を大公開＆親も登場しちゃうぞスペシャル！」を開催。男子中学生ミスターコンでグランプリを受賞した園山弥凪（ミナト）さん（13）が登場し、「中島健人似」と話題の13歳にして完成されたビジュアルと、それを裏付ける数々のエピソードでスタジオを驚かせた。

園山さんは「物心ついた時から自分がイケメンだと自覚していた」と堂々と語り、公開された1歳当時の写真には出演者からも納得の声が上がった。そのモテ期は止まることを知らず、小学校1年生の時にはバレーボールの試合で他チームの女子に囲まれ、小学校6年生のバレンタインには20個近くのチョコレートをもらったという。さらに、これまでに告白された人数は15人にものぼり、実際に3人との交際経験があることを告白。別れの理由を問われると「自分が冷めちゃった」とクールに答えていた。