【巨人＝那覇】スタンドから注がれる視線や声援にも動じず、ドラフト１位新人の竹丸和幸（鷺宮製作所）はひょうひょうとしていた。

「普段と変わらずマウンドに上がれた」。広島との練習試合に先発し、２回２安打無失点、１三振。落ち着いたマウンドさばきが光った対外試合デビューだった。

一回、いずれもボール先行の不利なカウントから２安打を許して一死一、二塁のピンチを招いたが、「出してしまったものはしょうがない。何とかゼロで抑えよう」と慌てることはなかった。

徐々に腕が振れるようになり、４番佐々木を左飛に仕留め、５番秋山に投じた直球は１４７キロをマーク。この打者を三ゴロに打ち取って切り抜けると、二回は危なげなく三者凡退に抑えた。杉内投手チーフコーチは「何かの球種が悪い時に、他の球種でカウントを整えられるのは実戦向き」と、修正力を高く評価した。

今後は徐々にイニング数を伸ばしていく方針。ベンチで竹丸に寄り添った内海投手コーチは試合後、「次は先頭打者から思い切って投げられるように、課題を潰しながら成長してほしい」と、先発ローテーション入りへ注文をつけた。

マウンドではポーカーフェースを崩さなかったが、故郷の球団との対戦には「プロになったんだなと感じた」と初々しさものぞかせた。「次の試合は入りから自分の力を出せるようにしたい」。２３歳のルーキーは目標とする開幕ローテ入りを見据え、しっかりとステップアップしていく。（緒方裕明）