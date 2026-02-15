7人組グローバルグループ・ENHYPENが14日、最新ミニアルバムの発売記念イベントを東京・港区の映画館で開催し、集まった約1000人のファンと交流しました。

ENHYPENのメンバーたちはミニアルバムのコンセプトに沿って、“世界中を逃避中のヴァンパイア”という設定でステージに登場。収録曲『Stealer』のフルバージョン映像がサプライズで公開されるなど、会場は熱気に包まれました。

■ジェスチャーをするコーナーなどで会場盛り上げる

さらに、収録曲『Big Girls Don’t Cry』の、不安そうな相手を慰める様子が描かれた歌詞にちなみ、曲に合わせて慰めるジェスチャーをするコーナーや、逃避行をともにしてきた恋人への愛のメッセージを日本語で伝える企画で会場を盛り上げ、この日集まった約1000人の日本のENGENE（ファンの総称）との交流を楽しみました。

最後にメンバーから「2026年初めてのイベントで皆さんと会えて幸せな時間だった。今年もENGENEの皆さんが喜ぶようなものをたくさん用意しているので、楽しみにしていてほしい」と、ファンへメッセージを送りました。

ENHYPENが登場したのは、7th Mini Album『THE SIN : VANISH』の発売記念イベント『‘VAMPIRE IS COMING in TOKYO’』です。