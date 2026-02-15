＜犯人扱い＞義兄家への陰湿な嫌がらせの濡れ衣を着せられた！年に1回しか会わない関係なのになぜ？
「身に覚えのないことで犯人扱いされること」……これほど恐ろしく、孤独なことはありません。相手がまったくの他人ならば、気にしないという方法もあるでしょう。ところがもし近しい親族から疑われたり、心ない言葉を投げつけられたりしたら深く傷つきますよね。今回の投稿者さんは、義兄からあらぬ疑いをかけられているようです。
『やってもいないことで義兄から犯人扱いされています』
犯人扱いなんて許せない！
ママたちからは投稿者さんの気持ちに寄り添うような声が集まりました。
『「こちらも乳幼児2人を自宅で見てて毎日忙しいのに、そんな嫌がらせしてる暇はない」って言ってやりたいね』
『「妬む部分も羨ましい部分もないのに、わざわざ時間を使ってそんな何の得にもならないことしませんよ。人を犯人呼ばわりするなら証拠出せよ」って言ってやりたい。強気でいいよ』
投稿者さんは乳幼児2人の育児で手一杯の状態です。嫌がらせをする動機も時間もないでしょう。しかし義兄の激しい性格、そして旦那さんの穏やかすぎる性格が災いして、毅然とした反論ができないまま犯人扱いされてしまっています。なんと身近な旦那さんですら、投稿者さんに対して一瞬疑念を抱く一幕もあったようです……。
やっていないんだから堂々と！むしろ証拠を出してほしい
やっていないことを証明すること、それはまさに「悪魔の証明」。存在しないものを証明することはほぼ不可能なのです。だからこそ投稿者さんが潔白を証明しようと必死になる必要はありません。
『やってない証明なんてできないんだから、義兄側が「投稿者さんがやった」という証拠を出すべき。証明責任は向こうにある』
『開示請求でもなんでもして、確固たる証拠を出せと言えばいい。投稿者さんが潔白を証明する必要はない。徹底的にやりなよ』
『情報の開示を求められても痛くも痒くもないでしょ？ 逆に潔白が証明されるわけだし。「私が犯人じゃないと証明された後、どうするんですか？ "ごめんなさい"の言葉だけですませたくはありません」と言っておけば？』
『犯人がいちばん悪いんだから、義兄の味方を装って「犯人を見つけたいので、警察に一緒に相談しませんか？」って言ってみてはどうでしょう』
立証責任は疑っている側にあるのではないでしょうか。投稿者さんとしては「開示請求でも警察でも、どうぞ気のすむまでやってください」と突き放すのが正解だと考えられたようですね。疑いが晴れた後の代償を突きつけるのも、感情的な暴走を抑える有効な手段でしょう。また「一緒に警察に行こう」と提案することは、犯人ではない人間にしかできない行動です。これだけで大きな説得力をもちそうですね。
家庭内をよく知る人物が犯人？
義兄への嫌がらせメールには「子どもが愛情不足で可哀想」「チャイルドシートがぼろぼろで可哀想」などと書いてあったのだそうです。しかし投稿者さんは年に1回しか義兄一家に会わないので、あちらの家のチャイルドシートを見たことすらないのだそう。それなのにここまで決めつけて疑われると、どうしたものかと悩むのも当然でしょう。
『チャイルドシートのことなんて身内くらいしか知らない情報を書くなんて、かなり近い身内だろうね。同居してる義姉かなー』
『義兄の一方的な発言が気になる……。揉める発言をする、デリカシーがない義兄だよね。嫌がらせを受けやすい人物かもね』
『同居してる独身義姉ってめちゃくちゃ怪しい人物がいながら、なぜ投稿者さんに疑いをかけてるのか謎……』
日常的なチャイルドシートの汚れや家庭内の空気感を知っているのは、頻繁に会っている身内や近しい人間に限られます。一方で投稿者さんは年に1回程度しか会わない立場。この矛盾こそが冤罪を晴らす最大の鍵となりそうです。ママたちの「投稿者さんよりも怪しい人がいそうだけど……」という戸惑い通り、義兄が義両親や同居の義姉をまったく疑っていないのも何だかおかしな話です。義兄とは論理的に話しても解決しないとすら感じたママたちもいたようですね。
最後は「戦略的撤退」の勇気をもつことが大切だと、ママたちは投稿者さんを励ましました。これほどまでの侮辱を受けたのであれば、もう無理をして帰省する必要はありません。自分と、自分を信じてくれる家族の平穏を最優先にしましょう。たとえ親族であっても、濡れ衣を着せたり、投稿者さんの尊厳を傷つける権利はありません。冷静な分析と屈しない強気。このふたつを武器にして、理不尽な嵐が過ぎ去るのを待ちましょう。