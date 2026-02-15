◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子スロープスタイル 予選(大会10日目/現地15日)

オリンピック初出場の長谷川帝勝選手が逆転で決勝進出を果たし、インタビューに応えました。

「一筋縄ではいかないなという状態ではあった」と振り返った長谷川選手。予選1回目は手を突く場面があるなど乱れ、21位。予選突破圏外となり「点数の出方とか見ていて、やっぱり難しいなというのが正直あった。スピードが走らなかった」と追い込まれていたことを明かします。

崖っぷちに立たされた長谷川選手でしたが、「『こけても立っても最後だな』と思って、ビッグエアと同じであまり緊張せずに自分の滑りをすることだけに集中してやれば大丈夫かなと」と、開き直って2回目に臨んだと語ります。

そして勝負をかけた2回目はすべてのジャンプを決めきり、72.03点で予選通過圏内に浮上。「自分の中でも納得のいくランができてすごくよかった」と語る滑りで、最終的に9位に入り逆転で決勝へ進出しました。

この日は両親も会場に訪れており、「めったにそういう機会はないのですごくうれしく思うし、両親の支えがあってここまで来られている。その中で2本目を諦めずに自分の滑りができたというのはいい親孝行になった」と感謝を伝える滑りになりました。

現地18日に開催予定の決勝へ向け、「最後はしっかり自分の滑りをして笑って終わりたい」と語った長谷川選手。「自分の滑りをして金メダルを取って、ミラノ・コルティナ五輪を自分の名前で締めくくりたい」と意気込みました。