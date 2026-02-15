ミラノ・コルティナオリンピックは１４日、スピードスケート男子５００メートルが行われ、新濱立也（高崎健康福祉大職）は３４秒４６６で６位入賞した。

ジョーダン・ストルツ（米）が五輪新記録の３３秒７７で優勝。森重航（オカモトグループ）は１０位、倉坪克拓（長野県競技力向上対策本部）は１９位。女子団体追い抜き１回戦で、高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）、堀川桃香（富士急）の３人で臨んだ日本は全体２位で準決勝に進んだ。

タイムを見た森重の表情に悔しさと困惑の色が見え隠れした。「持てるものは出した。なぜタイムが出なかったか」。序盤でスピードを作れず、１００メートルの通過は１１位。その後も普段の伸びがなく１０位に沈んだ。

今季途中でカーブの滑り方を変えた。コーナーワークは森重の武器。崩すことには抵抗もあったが、「今のままでは世界で勝てない」と、危機感から取り組んだ。強敵ストルツの映像を全て確認し、参考にしながらコース取りや足首の角度などに変化を加えた。

１月のＷ杯では新たな滑りで得た加速に耐えきれずに転び、五輪前に左膝を負傷した。滑りをつかみかけていただけに、「そこで少し歯車が崩れたかな。詰めが甘かった」。調整が狂い、五輪本番も満足できる滑りにはならなかった。ただ、それも金を取るために攻めの姿勢を崩さなかった結果。「できる１００％の準備はした」と後悔はない。

かつて「お家芸」とされた男子５００メートルでの完敗。「日本男子および自分自身、もう一、二段階は成長しないと」。気丈に語る姿にエースとしての責任感がにじんだ。（森井智史）