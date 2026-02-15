松田龍平主演のテレビ朝日系ドラマ「探偵さん、リュック開いてますよ」第６話が１３日、放送され、一ノ瀬洋輔（松田）が、高校時代の同級生で現在、人気女優として活躍する神林リカ（夏帆）と２２年ぶりに再会した。リカは夫の行動が怪しいので素行調査をしてほしい、と洋輔に依頼する。

リカが「ちょっと一ノ瀬くんに似てるかも」と話した夫・タカシは「北の国から」の黒板五郎がかぶりそうな帽子に、ビン底メガネ、ゲジゲジ太眉に、もっさりした髪…。くぐもった声でのっそり喋る夫を演じたのは中島歩（３７）だった。

朝ドラ「あんぱん」でヒロイン・のぶ（今田美桜）の最初の夫・若松次郎を演じた長身（１８４センチ）の俳優。朝ドラとはイメージが違いすぎる姿に、最後まで気付かなかった人もいるのでは？！と思えるほど。

ネット上では「中島歩さん出てるー俺ババとのギャップがメロい」「カメレオン俳優」「めちゃ声のいい男の人出てきたなと思ったら中島歩さんだった。あんぱんの次郎さん。いい声」「オーラの消し具合がすごい」「いろんな役するなぁ」「声で分かりました」などのコメントが書き込まれている。