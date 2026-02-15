【Ｒ―１】さすらいラビー中田和伸が初の決勝進出 けんか中の相方・宇野慎太郎へ送った叫びは…
ピン芸日本一を決める「R−1グランプリ2026」の準決勝が15日、都内で行われ、35人が決勝へのチケットをめぐって闘った。お笑いコンビ、さすらいラビーの中田和伸（34）が初の決勝進出を決めた。
身長185センチ、一橋大卒の高学歴芸人として知られる中田は「本当に意外と言うか、まさか行けるとは。皆さんがよければ、僕をシンデレラボーイにしませんか」と笑顔を見せた。
相方の宇野慎太郎（34）には、決勝進出を伝えていない。「勝ち上がる度に『まさか行くとは』って言うんで、最近けんかしました。ざま〜みやがれ」と叫んだ。そして、22年のM−1王者ウエストランドの井口浩之から連絡があったことを明かして「『調子に乗るなよ』って言われました」と笑わせた。
今年は最多の6171人がエントリー。準決勝を勝ち上がった9人による決勝は3月21日に行われ、カンテレ・フジテレビ系で放送される。
決勝進出者は以下の通り。
トンツカタンお抹茶
渡辺銀次
真輝志
九条ジョー
さすらいラビー中田
今井らいぱち
ななまがり初瀬
しんや
ルシファー吉岡
（順不同）