ミラノ・コルティナ冬季オリンピックは１５日、新種目のフリースタイルスキー男子デュアルモーグル決勝が行われ、日本の堀島行真（トヨタ自動車）が銀メダルを獲得した。

ＳＮＳでは、激戦を繰り広げた後に、金、銀、銅の３人のメダリストが家族と一緒に写真撮影をする姿に「パパ友にほっこり」「まるで映画のよう」という投稿が相次いだ。（デジタル編集部）

「赤ちゃんの話をして楽しかった」

競技後のメダルセレモニーで、堀島はメダルを受け取ると、北京大会の女子モーグルの代表だった妻の輝紗良さんと娘を呼び寄せた。今大会が最後の五輪になることを表明している金メダルのミカエル・キングスベリー（カナダ）と、島川拓也を破って銅メダルのマット・グレアム（オーストラリア）も家族を呼び、３人のパパがそろって子どもを抱いて写真撮影に応じた。

子どもを抱えたメダリスト家族９人が並ぶ様子がテレビ中継に映ると、ＳＮＳでは「パパ友とメダルセレモニーかっこいい」「みんなパパ友、同じ年代のお子様、仲が良い仲間で、ほっこり」「まるで映画のよう」などのコメントが数多く投稿された。

キングズベリーは堀島らとの記念撮影について「僕らは一つのサークル。みんなとても仲が良い。堀島が最初に父親になり、マット・グレアムと私は10日違いで子供たちが生まれた」。昨年と今年のワールドカップでは「スキーの話ではなく、赤ちゃんの話をして楽しかった」と明かした。

決勝前に携帯なくした堀島、家族のサポートに感謝

堀島は競技後のインタビューで家族について聞かれると、決勝前日に街中で携帯電話を紛失したエピソードを披露。長女と風呂に入っている間に輝紗良さんが探してくれるなど、「本当にささいなすべてのトラブルから助けてくれている」と感謝を述べた。

過去の五輪３大会のモーグルで金１回、銀２回に輝く「レジェンド」のキングスベリーについては「意地を見た。強い気持ちも持って挑んだが、それを上回ってくる正確なターンと冷静さが勝敗を分けた」と称えた。