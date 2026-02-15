肺がん闘病中の山川豊さん（67）が15日、実の兄である鳥羽一郎さん（73）、鳥羽さんの長男・木村竜蔵さん（37）、二男・木村徹二さん（34）と『木村家ファミリーコンサート2026』を開催。報道陣の取材に応じ、現在の病状を明かしました。

2024年1月に肺がんであることを公表し、闘病中の山川さん。報道陣に現在の病状を聞かれると「平行線でございまして。お薬がまだ効いておりまして、こうやってステージに立てています。治療は続けているんですけれども、毎月検査も行っております」と話し、がんの大きさについては「小さくもないし大きくもないっていう感じで。ずっと平行線でいるっていうことは一番うれしいこと」と心情を明かしました。

また、入院について「先生のほうから“このお薬がいいから”ということでまだ続けていくと思います」と現状は予定がないことを報告しました。

山川さんは、去年12月に孫が誕生。記者からそのことに触れられると「おじいちゃんになっちゃった」と笑顔を見せました。

孫は男の子だといい、しみじみと「かわいいですよ、本当に。仕事が終わるとね、顔を見に行くんですよ。疲れも病気のこともみな吹っ飛びますね」と話し、続けて「俺に似てるんじゃないかと思ってずっと行くんだけど、日に日に旦那さんに似てきたりとかね。娘に似てきたりとか。だけど頑として“俺に似てる”と思っています」と溺愛している様子を見せました。

鳥羽さんは、山川さんの孫を写真で見たといい、山川さんから「俺に似てなかった？」と聞かれると「あんまり似ていないかな」と回答。笑いを誘いつつ、「でもまあ、言われると似てたのかな」と話し、山川さんも「どっか似てるんですね」と語りました。

今回行われたのは、鳥羽さん、山川さん、鳥羽さんの長男・竜蔵さん、二男・徹二さんが出演する『木村家ファミリーコンサート2026』。4人そろってのコンサートは約1年ぶりとなります。

竜蔵さんが作詞作曲をてがけ、鳥羽さん、山川さん、徹二さんの3人が歌う『あぁひとり旅』や山川さんの新曲『駅』、徹二さんの新曲『風神雷神』など全23曲（主催者発表）が披露されました。