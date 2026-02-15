ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子デュアルモーグルが15日に行われ、堀島行真（トヨタ自動車）が銀メダルを獲得した。モーグルに続いて今大会2つ目のメダル獲得。表彰式後、繰り広げられた光景にお茶の間が癒された。

決勝で長年のライバル、ミカエル・キングズベリー（カナダ）と激突し、銀メダルを獲得した堀島。銅メダルのマット・グレアム（オーストラリア）を含め、表彰式を終えると、堀島のもとに元モーグル選手の妻・輝紗良さんが歩み寄った。そして、子供を抱き3人がそろうと、キングズベリーとグレアムもそれぞれパートナーと子供が集まり、3家族計9人で記念撮影した。

中継にも映ったワンシーンにX上も大きな反響が寄せられた。

「金 銀 銅の3人が普段はパパ友って」

「デュアルモーグルのこのシーンえぐい」

「こんなの最高のパパで幼馴染みだよな」

「物凄く和んだしすっごくいい画だった」

「パパママ赤ちゃんが揃った光景がまた素敵」

「なんというほっこり空間」

「素敵な映像見れた」

「メダリストがみんなパパの顔になってるの素敵すぎる」

「めちゃくちゃ尊いな！ ベビちゃん達も可愛いし、一気にパパの顔」

「パパ友メダリスト モーグル界のパワーワード来たなぁ」

競技では異次元のスピードとエアで沸かせた選手たち。パパの顔にお茶の間もすっかり癒された。



（THE ANSWER編集部）